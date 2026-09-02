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#Roman jeunesse

Initiation au Parkour !

Sylvie Baussier, Renaud Marie

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Dans ce roman : parkour, harcèlement, entraide. "Vous connaissez le Parkour ? C'est une discipline qui consiste à évoluer dans la ville ou dans la nature en passant les obstacles de la manière la plus fluide possible". Le jour où Ben, le coach du club de gym, parle du stage de Parkour qu'il organise, Alexia et son petit frère Lucas s'y inscrivent aussitôt. Ils sont toujours partants pour les acrobaties, et ce challenge inédit leur fait envie ! Mais quand Adam, un nouveau, s'en prend à Funny, leur chien adoré, tout bascule... Avec des pages bonus pour en savoir plus sur la gymnastique ! A partir de 9 ans.

Par Sylvie Baussier, Renaud Marie
Chez Play Bac

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Auteur

Sylvie Baussier, Renaud Marie

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Initiation au Parkour !

Sylvie Baussier, Renaud Marie

Paru le 02/09/2026

144 pages

Play Bac

6,99 €

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