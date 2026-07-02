Boucliers sans défense

L'ouvrage décrit les conditions difficiles des agents : faibles salaires, retards de paiement et absence de protection. Il met en lumière le manque de formation et l'insuffisance d'équipements essentiels. Le livre dénonce les abus internes, les injustices et le manque de reconnaissance pour le métier. Il expose les défaillances des sociétés de sécurité et l'insu ? sance du contrôle de l'Etat. L'auteur propose des réformes concrètes pour améliorer le secteur et protéger les agents. L'objectif final est de sensibiliser, réformer et redonner de la dignité aux vigiles.