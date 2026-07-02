Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Boucliers sans défense

Boukari Mandé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage décrit les conditions difficiles des agents : faibles salaires, retards de paiement et absence de protection. Il met en lumière le manque de formation et l'insuffisance d'équipements essentiels. Le livre dénonce les abus internes, les injustices et le manque de reconnaissance pour le métier. Il expose les défaillances des sociétés de sécurité et l'insu ? sance du contrôle de l'Etat. L'auteur propose des réformes concrètes pour améliorer le secteur et protéger les agents. L'objectif final est de sensibiliser, réformer et redonner de la dignité aux vigiles.

Par Boukari Mandé
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Boukari Mandé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Boucliers sans défense par Boukari Mandé

Commenter ce livre

 

Boucliers sans défense

Boukari Mandé

Paru le 02/07/2026

192 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336601236
9782336601236
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.