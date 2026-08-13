Terminal Drift

Dernier tour de piste (à 100 à l'heure ! ) pour Rory Costas. Un ultime tome sur les chapeaux de roue ! Des embrouilles familiales, une voiture de luxe et un voyage de dernière minute à Las Vegas propulsent Rory vers un carrefour décisif de sa vie. Pendant des mois, Rory Costas a évité avec soin de s'écarter du droit chemin pour ne pas s'attirer les foudres du Conseil. Mais lorsqu'on lui propose une somme considérable pour livrer une voiture de luxe à un acheteur anonyme à Las Vegas, elle décide de faire un road trip imprévu. Bien entendu, le redoutable Zev est du voyage. Ce qui devait être un road trip sans histoire prend des allures de course vers la mort. Rory échappe de peu à la noyade et Zev est victime d'un sortilège ! Mais que se passe-t-il ? Et puis, soudain, tout s'éclaire : Sabella les informe que quelqu'un s'en prend à la famille Giordano. Rory et Zev parviendront-ils à découvrir ce qui se trame dans l'ombre ? Qui est derrière ces nouvelles manigances ? Est-ce que les projets d'avenir de Rory vont être réduits à néant ? Préparez-vous pour une dernière course avec Rory & Zev dans cet ultime volet aussi poignant que palpitant.