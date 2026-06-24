La censure dans l'art

La censure est souvent envisagée comme un phénomène d'ordre social ou politique, un instrument de répression idéologique ou un moyen de contrôle de l'opinion. Pourtant, elle ne saurait se réduire à cette dimension coercitive : la censure agit aussi comme un opérateur de régulation symbolique, intervenant dans les processus psychiques et collectifs de manière complexe. Elle traverse l'histoire des sociétés, mais également celle des représentations, du savoir et du sacré. Quels sont les fondements anthropologiques, politiques et esthétiques de l'interdit de la représentation ?? Comment distinguer l'interdit - constitutif de toute culture - de la censure - qui en constitue parfois la dérive ?? Assiste-t-on aujourd'hui à l'émergence de nouvelles formes de censure, plus diffuses, plus insidieuses, produites par les nouvelles formes de communication et notamment les réseaux sociaux ?? Enfin, quelles modalités de résistance, de contournement ou de transgression les artistes, les chercheurs et les penseurs mettent-ils en oeuvre pour réinventer la liberté d'expression et de représentation ?? Cet ouvrage explore ces pistes de réflexion à travers des approches plurielles - sociales, politiques, esthétiques, religieuses, psychanalytiques, philosophiques -, afin d'interroger la complexité de la censure à l'ère de la mondialisation et la manière dont elle continue de façonner, d'entraver ou de stimuler la création. Avec les contributions de : Bruno Chaouat, Hubert Heckmann, Silke Schauder, Houria Abdelouahed et Laure Westphal, Patrick Martin-Mattera, Céline Masson, Monique Zerbib et Marie-Christine Pheulpin, Caterina Piccione, Valentina Sperotto, Matilde Ghelardini.