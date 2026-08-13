Je découvre le Rugby

Pour les enfants, l'entrée à l'école va souvent de pair avec la découverte d'un sport. Mais lorsqu'on commence une nouvelle activité, il reste tant de choses à apprendre et à comprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" offre une série de documentaires amusants et richement illustrés pour accompagner cette découverte. Grâce à des illustrations dynamiques et des explications simples, les enfants explorent les règles de base, les postes, les techniques et l'équipement. Jeux, défis et activités illustrées rythment la lecture pour apprendre en s'amusant. Un livre interactif qui éveille la curiosité, développe l'esprit d'équipe... et donne envie de jouer !