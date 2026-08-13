Je découvre la Danse

Pour les enfants, l'entrée à l'école va souvent de pair avec la découverte d'un sport. Mais lorsqu'on commence une nouvelle activité, il reste tant de choses à apprendre et à comprendre ! La collection "Les p'tits sportifs" offre une série de documentaires amusants et richement illustrés pour accompagner cette découverte. Grâce à des illustrations joyeuses et des explications simples, les enfants explorent l'histoire de la danse, les tenues, les différentes positions et les premières techniques du ballet. Jeux, défis et activités illustrées rythment la lecture pour apprendre en bougeant. Un livre interactif qui éveille la curiosité, stimule la créativité... et donne envie de danser !