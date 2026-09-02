Qui aurait imaginé que l'obsession de Lamine Yamal pour le ballon rond l'amènerait à devenir, à seulement 16 ans, la nouvelle étoile du Barça et de l'équipe d'Espagne sacrée championne d'Europe et même du monde ? Porté par l'amour de sa grand-mère, il n'a jamais cessé de croire en ses rêves, pulvérisant tous les records de précocité. De ses premiers dribbles dans les rues de son quartier à ses prouesses faisant rugir les plus grands stades de la planète, découvre l'incroyable destin du petit prince du football !