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#Bande dessinée jeunesse

Lamine Yamal

Louis-Stéphane Ulysse

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Qui aurait imaginé que l'obsession de Lamine Yamal pour le ballon rond l'amènerait à devenir, à seulement 16 ans, la nouvelle étoile du Barça et de l'équipe d'Espagne sacrée championne d'Europe et même du monde ? Porté par l'amour de sa grand-mère, il n'a jamais cessé de croire en ses rêves, pulvérisant tous les records de précocité. De ses premiers dribbles dans les rues de son quartier à ses prouesses faisant rugir les plus grands stades de la planète, découvre l'incroyable destin du petit prince du football !

Par Louis-Stéphane Ulysse
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Louis-Stéphane Ulysse

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Foot - Sport

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Lamine Yamal

Louis-Stéphane Ulysse

Paru le 02/09/2026

160 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

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