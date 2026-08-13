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Serment de noirceur

Ielenna

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- Une sorcière avec un héritage trop lourd à porter. - Une histoire d'amour entre une sorcière et un duc, dans un monde qui rejette la magie. - La balance entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, l'amour et la haine. Dans les mots d'une sorcière condamnée pour le plus grand des crimes, où se cache la vérité : dans la sincérité d'une femme ou dans le désespoir d'une prisonnière ? Accusée du meurtre du roi, la sorcière Lara Lefay attend son exécution dans une geôle froide et silencieuse. Face au juge venu recueillir ses derniers mots, elle déroule le fil de sa vie : une vie de sang, d'héritage et de choix impossibles. Elevées dans la sororité, les sorcières n'ont pas le droit de tomber amoureuses. Pourtant, différente de ce qu'on attend d'elle, Lara LeFay s'éprend de Sabran, fils du duc de Valgogne, doux et sensible, à l'opposé de ceux contre qui on l'a toujours mise en garde. Leur histoire est belle, mais entachée par les obstacles qui se dressent sur leur chemin. De son enfance marquée par la magie noire à son jugement teinté par la haine, Lara ne devra omettre aucun détail. Mais pour lever le voile sur cette tragédie, il faudra traverser les méandres de la magie et affronter des vérités parfois difficiles à croire... Tiraillée entre l'amour et la raison, Lara comprendra que certains choix ne sauvent rien... ils condamnent seulement autrement.

Par Ielenna
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Ielenna

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

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Serment de noirceur

Ielenna

Paru le 13/08/2026

439 pages

Gulf Stream

23,00 €

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