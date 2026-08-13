Fernand et son goéland

Une histoire d'amitié drôle et touchante, entre un gardien de phare solitaire et un oiseau à la mauvaise réputation. Lorsqu'un goéland se pose sur sa tête et refuse de partir, Fernand, gardien de phare solitaire, est perplexe puis finit par s'habituer. Où qu'il aille, le goéland est là sur sa tête. Fernand partage sa maison et sa nourriture avec lui, à la grande surprise des habitants de la ville qui considèrent le volatile comme un voleur de frites ! Le goéland se dit alors que Fernand se portera mieux sans lui et s'envole ! Mais lorsque Fernand se retrouve perdu en mer après une tempête, le goéland imagine un plan pour amener les habitants de la ville à sauver le naufragé et à revoir leur opinion sur les volatiles.