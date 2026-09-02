Triple galop Tome 19

La seule et unique BD très à cheval sur l'humour. Bébert, le palefrenier un peu fainéant, a une nouvelle lubie. Il s'est mis en tête qu'il fallait un compagnon aux chevaux du Triple Galop. Peut-être qu'il rêve d'avoir, lui aussi, un animal de compagnie ? En tout cas, c'est comme ça que déboule Socrate, un chien de chasse, adorable, gourmand et, surtout, plein de vie. Les chevaux vont-ils supporter une telle tornade dans leur club ? Et Mascotte va-t-il s'entendre avec un animal encore plus porté sur les bêtises que lui ?