Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les petits courages

Sabrina Delarue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un premier roman qui s'empare, avec sensibilité, humour et intelligence, des questions qui traversent nos sociétés : le sens du travail, la famille, les destins tracés, l'amour... A quoi s'ajoute la présence magnétique d'un livre culte pour de nombreux lecteurs : L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, symbole de liberté et de changement. Il y a d'abord Louise mère constamment débordée, qui a peur de ne pas être à la hauteur pour son petit Antoine. Il y a aussi Maria, qui se relève de la maladie. Il y a Iris, qui se demande comment trouver l'amour quand on est infirmière de nuit. Il y a ensuite Carmen, qui cherche sa place auprès de ses parents, avec toute la puissance de sa douceur et de sa réserve. Et, enfin, il y a Amira : brillante étudiante qui fuit une carrière toute tracée en enchaînant petits boulots et missions d'intérim. Cinq femmes, cinq destins reliés par un lien invisible : le roman L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. S'il se nourrit des mots et de la pensée de l'autrice italienne, Les Petits Courages n'est pas un livre comme les autres. C'est un roman de métamorphoses. Un récit sur la magie des rencontres, un chant d'amour adressé à ceux que l'on pensait perdus. C'est une fenêtre ouverte en douceur sur nos mues silencieuses et nos luttes intimes. Sensible, malicieuse, polymorphe - inspirée par le théâtre et le cinéma documentaire -, l'écriture de Sabrina Delarue s'empare, avec humour, des questions de son époque. Elle incarne, avec tendresse et au plus juste, des person- nages confrontés aux épreuves de la vie mais qui, par la somme de leurs petits courages, parviennent à se dépasser.

Par Sabrina Delarue
Chez Sonneur (Editions du)

|

Auteur

Sabrina Delarue

Editeur

Sonneur (Editions du)

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les petits courages par Sabrina Delarue

Commenter ce livre

 

Les petits courages

Sabrina Delarue

Paru le 13/08/2026

172 pages

Sonneur (Editions du)

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373853582
9782373853582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.