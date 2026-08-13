Un premier roman qui s'empare, avec sensibilité, humour et intelligence, des questions qui traversent nos sociétés : le sens du travail, la famille, les destins tracés, l'amour... A quoi s'ajoute la présence magnétique d'un livre culte pour de nombreux lecteurs : L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, symbole de liberté et de changement. Il y a d'abord Louise mère constamment débordée, qui a peur de ne pas être à la hauteur pour son petit Antoine. Il y a aussi Maria, qui se relève de la maladie. Il y a Iris, qui se demande comment trouver l'amour quand on est infirmière de nuit. Il y a ensuite Carmen, qui cherche sa place auprès de ses parents, avec toute la puissance de sa douceur et de sa réserve. Et, enfin, il y a Amira : brillante étudiante qui fuit une carrière toute tracée en enchaînant petits boulots et missions d'intérim. Cinq femmes, cinq destins reliés par un lien invisible : le roman L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. S'il se nourrit des mots et de la pensée de l'autrice italienne, Les Petits Courages n'est pas un livre comme les autres. C'est un roman de métamorphoses. Un récit sur la magie des rencontres, un chant d'amour adressé à ceux que l'on pensait perdus. C'est une fenêtre ouverte en douceur sur nos mues silencieuses et nos luttes intimes. Sensible, malicieuse, polymorphe - inspirée par le théâtre et le cinéma documentaire -, l'écriture de Sabrina Delarue s'empare, avec humour, des questions de son époque. Elle incarne, avec tendresse et au plus juste, des person- nages confrontés aux épreuves de la vie mais qui, par la somme de leurs petits courages, parviennent à se dépasser.