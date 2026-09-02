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Teenager Rampage Tome 1

Ken Sogen

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Après un début difficile au lycée, Maruo Higurashi, résigné, mène une vie d'adolescent frustré, tourmenté par ses désirs et accro aux vidéos pour adultes. Un jour, son grand frère adoré, Shunya, est arrêté pour suspicion d'actes indécents sur mineures. Cet événement le pousse à se questionner : ne risque-t-il pas de reproduire les mêmes erreurs ? Mais guidé par les conseils de Tabe, une camarade pour laquelle il nourrit des sentiments secrets, Maruo décide finalement de profiter pleinement de sa jeunesse et de céder à ses envies ! Après tout, il faut bien que jeunesse se fasse ! Avec Seishun Bakuso, Ken SOGEN (auteur de Nakano Boogie-Woogie) propose un récit volontairement irrévérencieux qui explore l'adolescence et ses désirs. Plutôt que de suivre une trame classique de school life, le mangaka met ses personnages au service de thèmes complexes et captivants. Il aborde des sujets graves et dramatiques pour créer une histoire qui invite à la réflexion, tout en plongeant dans l'esprit d'un lycéen dont l'existence est dictée par ses pulsions et leurs conséquences.

Par Ken Sogen
Chez Panini France

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Auteur

Ken Sogen

Editeur

Panini France

Genre

Seinen/Homme

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Teenager Rampage Tome 1

Ken Sogen trad. Alice Lacroix

Paru le 02/09/2026

192 pages

Panini France

8,29 €

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