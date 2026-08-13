Espagnol Exploradores 5e A1/A1+

Votre allié pour préparer vos cours ! Des objectifs clairs, les déroulés pédagogiques détaillés et des ressources listées en début d'unité Les corrigés, des exemples de productions, des conseils de différenciation Des propositions de devoirs à la maison et des activités de reprise en classe Des compléments culturels pour enrichir vos séquences Des outils d'évaluation variés : grilles critériées, fiches prêtes à l'emploi pour toutes les activités langagières