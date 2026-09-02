Nous sommes Venom (Nouvelle édition) - Edition collector (COMPTE FERME)

Lors des premières Guerres Secrètes, Peter Parker a fait l'acquisition d'un nouveau costume pour Spider-Man : noir et obéissant au moindre de ses ordres. Mais il s'agissait en réalité d'un symbiote, qui s'est depuis allié à d'autres hôtes, à commencer par l'ex-journaliste Eddie Brock, pour devenir Venom. D'ennemi juré de Spider-Man à antihéros préféré des fans, retraçons la carrière de ce terrifiant personnage. Alors que Spider-Man et Venom s'élancent dans un crossover en deux volumes ce mois-ci (à lire dans DEATH SPIRAL), nous vous proposons une nouvelle édition (avec coffret) de l'anthologie consacrée au dangereux symbiote devenu héros.