X-Men - Shadows of Tomorrow N°04

Une nouvelle école pour mutants ouvre ! Avec des profs comme Wolverine, Magnéto ou le Fauve, les élèves vont se ruer pour s'inscrire ! Kamala Khan est envoyée dans le passé, lors du premier affrontement des X-Men contre Krakoa. Iceberg est enfin prêt à exploiter tout son talent de mutant oméga. Wolverine et Silver Sable font face à un nouveau vilain. Et Magie ? Elle se retrouve opposée à Colossus ! La nouvelle série X-Men United, signée Eve Ewing et Tiago Palma, débute ici ! Mais ce n'est pas le seul évènement de ce numéro : entre l'épisode Free Comic Book Day (qui annonce les prochains grands événements) et celui célébrant les 50 ans de Giant-Size X-Men 1 (avec Tornade, Diablo, Wolverine...), cet album constitue un excellent point d'entrée pour découvrir la nouvelle formule de l'univers mutant.