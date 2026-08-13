Crée ta maison animée en stickers ! Dans le jardin, le studio, dans la cuisine, le dressing et la chambre... Donne vie à ton adorable petit monde en stickers en t'amusant à coller plus de 250 stickers transparents représentant d'adorables objets et des personnages amusants. Pour cela, rien de plus simple : chaque planche de stickers correspond à un décor. Il te suffit de suivre le modèle en superposant tes stickers transparents pour créer une magnifique scène autour de la maison. A toi de jouer !