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La maison

Ahorine

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Crée ta maison animée en stickers ! Dans le jardin, le studio, dans la cuisine, le dressing et la chambre... Donne vie à ton adorable petit monde en stickers en t'amusant à coller plus de 250 stickers transparents représentant d'adorables objets et des personnages amusants. Pour cela, rien de plus simple : chaque planche de stickers correspond à un décor. Il te suffit de suivre le modèle en superposant tes stickers transparents pour créer une magnifique scène autour de la maison. A toi de jouer !

Par Ahorine
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Ahorine

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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La maison

Ahorine

Paru le 13/08/2026

4 pages

Editions Gründ

8,95 €

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Scannez le code barre 9782324039133
9782324039133
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