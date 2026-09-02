Spider-Man / Venom : Death Spiral Tome 1

Un nouveau tueur en série doté de super-pouvoirs fait son apparition, prêt à tout pour détruire Spider-Man, Venom... et tous ceux qui gravitent autour d'eux. Quel est le terrible secret de ce vilain ? Quel rôle joue Carnage dans tout ça ? Et surtout : Peter Parker découvrira-t-il que le symbiote Venom est désormais lié à Mary Jane Watson ? A ne pas manquer ! Ce crossover événement entre les séries Amazing Spider-Man et Venom fait directement suite aux épisodes de Spidey publiés ce mois-ci dans MARVEL WORLD, et vous tiendra en haleine sur deux tomes, en septembre et octobre !