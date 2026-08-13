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Bélugaga

Charlotte Molas, Alice Milon

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Qui a dit qu'un béluga, un vrai de vrai, ne devait pas chanter ? Joan est un béluga des plus communs : il va à l'école des cétacés, chasse le merlu avec ses parents, et nage dans le fleuve Saint-Laurent. Pourtant, le soir venu, à l'abri des regards, Joan enfile une robe à sequins, place une perruque blonde sur sa tête et se teint les paupières en bleu cobalt : il se met à chanter et devient Bélu Gaga. Mais Joan doit rester un " bélu-gars ", et un béluga ça ne chante pas... Un album drôle, pétillant et coloré qui montre que l'on peut être qui l'on veut, loin des stéréotypes de genre !

Par Charlotte Molas, Alice Milon
Chez Editions Gründ

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Auteur

Charlotte Molas, Alice Milon

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Bélugaga

Charlotte Molas, Alice Milon

Paru le 13/08/2026

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324039089
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