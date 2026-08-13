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Entretien avec le jury

Fabienne Geninasca

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Un entraînement intensif sur les collectivités territoriales et sur 8 métiers pour faire la différence le jour J lors de votre oral ! Pour réussir l'oral des concours et examens professionnels de catégorie C de la fonction publique territoriale en 2027-2028, ce livre propose un entraînement intensif sous la forme de 350 questions-réponses : - les questions que le candidat se pose avant l'entretien : déroulement de l'épreuve, comment valoriser ses compétences et comment présenter son parcours professionnel ; - les questions que le jury peut poser au candidat durant l'entretien sur les thèmes suivants : environnement territorial, environnement professionnel, questions par métiers (exemples de questions posées le jour J : Qu'est-ce que le CNFPT ? , Quel est le rôle du préfet ? Combien y-a-t-il de départements et de régions en France ? ). Pour chaque question, des réponses en schémas, synthétiques et précises reprenant les principaux points du programme à maîtriser, accompagnées des erreurs à éviter. Le livre contient aussi tous les principaux sigles à connaître. + Offert en ligne : une simulation d'entretien.

Par Fabienne Geninasca
Chez Vuibert

|

Auteur

Fabienne Geninasca

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

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Entretien avec le jury

Fabienne Geninasca

Paru le 27/08/2026

256 pages

Vuibert

16,90 €

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