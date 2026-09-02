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On ne choisit pas sa famille !

Relom

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On ne choisit pas sa famille... Le quotidien de Lenny, un garçon normal, dans une famille hors du commun. L'auteur des séries emblématiques Traquemage et Andy & Gina revient avec nouvelle série et un humour qui se lâche. Lenny doit composer avec sa petite soeur Zaza qui est hyperactive, violente, et qui requiert toute l'attention de ses parents. Elle a un comportement clairement problématique mais les parents ne s'en rendent pas compte et décident que Lenny a besoin d'aller voir une psychologue parce que ses résultats scolaires sont en baisse. Seulement, la psy comprend vite que c'est tous les membres de la famille qui ont besoin de suivre une thérapie. Relom dresse le portrait d'une famille déjantée dans son quotidien très peu paisible avec beaucoup d'humour et de bienveillance.

Par Relom
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

Relom

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

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On ne choisit pas sa famille !

Relom

Paru le 02/09/2026

56 pages

Fluide Glacial

13,90 €

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