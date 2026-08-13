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Transylvania

Nicolas Beuglet

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Un thriller vertigineux qui nous embarque en Transylvanie et nous plonge dans les profondeurs de notre subconscient. Encore aujourd'hui, on prétend que le château de Bran, en Transylvanie, était la propriété du comte Dracula. Rares sont ceux qui s'arrêtent dans cet hôtel reculé, cerné par la neige et la glace. L'endroit paraît habité par des fantômes depuis la nuit des temps. C'est là que la jeune inspectrice Mina Dragan est envoyée pour enquêter sur un meurtre étrange. Un cadavre gît dans une chambre. Celui de l'unique client de l'établissement. A ses côtés traîne une vieille malle verrouillée. Avant de disparaître, l'assassin a inscrit un tatouage énigmatique sur la main de sa victime. Mina Dragan ne le sait pas mais c'est pour elle le début d'un jeu de piste terrifiant qui lui fera découvrir la face cachée et peut-être pas si imaginaire des contes de fées de notre enfance. Et si la clé de tous ces mystères se trouvait dans un seul livre ? Un livre fondateur.

Par Nicolas Beuglet
Chez Pocket

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Auteur

Nicolas Beuglet

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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