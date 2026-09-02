Le jardin liquide

Cet été de fin de 6e, Violette le passe à l'ombre des grands arbres du jardin de sa grand-mère. Entre parties de Scrabble et entraînement intensif à la slackline, elle tente d'effacer de sa vie tout ce qui pourrait lui rappeler son père et leur passion commune : les parfums. Mais voilà qu'un garçon du même âge emménage dans la maison voisine. Comme Violette, Roberto passe ses vacances seul. Hélas il est très curieux, et s'intéresse de trop près à ce carton secret dont se dégage l'odeur si spéciale de son jardin liquide... Ils l'ignorent tous deux, une fantastique aventure olfactive s'annonce. Illustration de couverture : Stéphane Kiehl