Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Le jardin liquide

Valentine Goby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet été de fin de 6e, Violette le passe à l'ombre des grands arbres du jardin de sa grand-mère. Entre parties de Scrabble et entraînement intensif à la slackline, elle tente d'effacer de sa vie tout ce qui pourrait lui rappeler son père et leur passion commune : les parfums. Mais voilà qu'un garçon du même âge emménage dans la maison voisine. Comme Violette, Roberto passe ses vacances seul. Hélas il est très curieux, et s'intéresse de trop près à ce carton secret dont se dégage l'odeur si spéciale de son jardin liquide... Ils l'ignorent tous deux, une fantastique aventure olfactive s'annonce. Illustration de couverture : Stéphane Kiehl

Par Valentine Goby
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Valentine Goby

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le jardin liquide par Valentine Goby

Commenter ce livre

 

Le jardin liquide

Valentine Goby

Paru le 02/09/2026

157 pages

Thierry Magnier

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035210229
9791035210229
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.