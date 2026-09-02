Ce livre est le catalogue de l'exposition de "Africa Legacy. Berceau de l'art" , qui se tiendra du 04/09 au 01/11/2026 à l'Espace Vanderborght (Bruxelles). L'exposition mettra en parallèle environ 150 oeuvres d'art classique africain et une sélection d'environ 80 oeuvres d'art africain. "Africa Legacy" rend hommage aux plus grands artistes issus de civilisations majeures - parfois disparues - dont les oeuvres témoignent encore aujourd'hui d'un génie et d'une grandeur intemporels. Se confronter à ces créations séculaires nous invite à interroger notre propre rapport à la créativité. Cet hommage se prolonge jusqu'à la scène contemporaine, où les artistes d'aujourd'hui (Malik Sidibé, Chéri Samba, Aboudia, Joana Choumali, Romual Hazoumé, Omar Victor Diop, ...) s'inscrivent, chacun à leur manière, dans cette continuité vivante.