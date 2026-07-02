Ma Tunisie d'amour et sa grande soeur l'Algérie

Il y a des odeurs de jasmin et de harissa, le crissement d'une pastèque en été et le blanc éclatant d'un haïk qui traverse le temps. Dans ce recueil de poèmes, Anne-Marie Caria ouvre les portes de sa mémoire et nous invite à un voyage profondément humain entre la Tunisie et l'Algérie. Poétesse et artiste peintre, elle capture d'un même geste, à l'encre et à l'aquarelle, la douceur de ses souvenirs d'enfance, la générosité des tablées partagées et la beauté farouche de la Kabylie. Bien plus qu'un hommage à ses terres de coeur, ces pages célèbrent la liberté des femmes, la chaleur des rencontres et l'âme vibrante d'une Méditerranée unie par l'histoire. Un hymne délicat, lumineux et gourmand à la vie.