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#Roman francophone

Ma Tunisie d'amour et sa grande soeur l'Algérie

Anne-Marie Caria

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Il y a des odeurs de jasmin et de harissa, le crissement d'une pastèque en été et le blanc éclatant d'un haïk qui traverse le temps. Dans ce recueil de poèmes, Anne-Marie Caria ouvre les portes de sa mémoire et nous invite à un voyage profondément humain entre la Tunisie et l'Algérie. Poétesse et artiste peintre, elle capture d'un même geste, à l'encre et à l'aquarelle, la douceur de ses souvenirs d'enfance, la générosité des tablées partagées et la beauté farouche de la Kabylie. Bien plus qu'un hommage à ses terres de coeur, ces pages célèbrent la liberté des femmes, la chaleur des rencontres et l'âme vibrante d'une Méditerranée unie par l'histoire. Un hymne délicat, lumineux et gourmand à la vie.

Par Anne-Marie Caria
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Anne-Marie Caria

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Ma Tunisie d'amour et sa grande soeur l'Algérie

Anne-Marie Caria

Paru le 02/07/2026

124 pages

Le Lys Bleu

15,00 €

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