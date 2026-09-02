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La foi expliquée. Tome 3

Leo John Trese

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La foi expliquée III Les Sacrements et la prière fait suite aux tomes consacrés au Credo et aux Commandements. L'expérience de catéchiste et le style de son auteur même pour affronter les sujets les plus difficiles. Le lecteur sera frappé par la fraîcheur de ses arguments qui ne peuvent qu'encourager la pratique de la vie chrétienne. Au début de chaque chapitre sont indiquées les références du Catéchisme de l'Eglise catholique qui se rapportent au même sujet afin que le lecteur puisse approfondir les points abordés. Dans le texte original l'auteur explique les rites des sacrements qui existaient au moment où il a écrit le livre. Nous avons fait une légère adaptation pour nous en tenir au rite actuel instauré par le Pape Paul VI.

Par Leo John Trese
Chez Le Laurier

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Auteur

Leo John Trese

Editeur

Le Laurier

Genre

Catéchèse adultes

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La foi expliquée. Tome 3

Leo John Trese

Paru le 02/09/2026

200 pages

Le Laurier

15,00 €

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