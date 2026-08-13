Inoubliable filature littéraire entre deux époques, La récréation est finie est le roman de deux générations perdues. Marcello a la trentaine, il vit à Viareggio, une petite ville en Toscane, il n'a pas de vrai travail et semble se complaire dans cette condition. Afin d'échapper à un avenir qui lui pend au nez : reprendre le café de son père, il s'inscrit à un concours doctoral en lettres, et contre toute attente, obtient une bourse. Marcello se voit attribuer par son directeur de recherche, un baron académique du nom de Sacrosanti, l'étude d'un terroriste des années de plomb. Ce fameux Tito Sella, dont personne ne semble se souvenir, aurait passé une longue période en prison à écrire différentes oeuvres dont La Fantasima , son autobiographie, jamais retrouvée. Dès lors deux histoires se tissent en parallèle. D'une part celle de Marcello, sa vie quotidienne avec son groupe d'amis dans une petite ville de province, mais aussi sa découverte du monde universitaire, de ses luttes de pouvoirs et d'ego, raconté avec beaucoup d'humour et de sarcasme. D'autre part, celle de Tito Sella, rapportée par Marcello, et de l'identification progressive du jeune homme à cette figure du passé, mue par une forme d'empathie et admiration pour ce terroriste-écrivain. Les deux histoires finissent par se superposer, s'entremêler alors que Marcello se rend à Paris pour consulter les archives de Sella conservées à la Bibliothèque Nationale de France, dans l'espoir de retrouver cette fameuse Fantasima , manuscrit perdu, fantasmé, véritable objet de quête. La récréation est finie est une oeuvre singulière et plurielle. Un récit dans lequel le genre du roman universitaire se superpose au roman de formation. Ce livre raconte l'histoire de deux jeunes insatisfaits, de deux générations perdues, de deux époques à l'incroyable symétrie, les années 1970 et maintenant. Traduit de l'italien par Vincent Raynaud " Dario Ferrari mêle satire des moeurs universitaires et exploration virtuose des " années de plomb " de l'Italie. " Les Echos " Réjouissant et abouti. " Télérama