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Management et économie des entreprises

Gilles Bressy, Christian Konkuyt

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Un panorama clair et structuré de tous les aspects fondamentaux de la vie d'une entreprise. Cet ouvrage étudie de manière synthétique la vie des entreprises. Il propose un panorama complet de tous les aspects : définition de l'entreprise, stratégie, production, ressources humaines, communication, fiscalité ... Illustré de nombreux schémas et exemples, il explique le vocabulaire, les concepts, les mécanismes et les principales théories de l'économie de l'entreprise. Dans cette nouvelle édition, ont été pris en compte les nouveaux programmes de management des diverses formations en licence et master, les cursus des IAE et des écoles de commerce ainsi que les diplômes de l'expertise comptable. Les thèmes d'actualité du management ont été développés : gestion des risques, conduite du changement, gestion des compétences, apprentissage organisationnel, développement durable, approche évolutionniste, modèle Delta, numérisation de l'entreprise, optimisation fiscale, éco-efficacité, etc.

Par Gilles Bressy, Christian Konkuyt
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Gilles Bressy, Christian Konkuyt

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Management

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Management et économie des entreprises

Gilles Bressy, Christian Konkuyt

Paru le 15/10/2026

Editions Dalloz

25,00 €

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Scannez le code barre 9782247249732
9782247249732
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