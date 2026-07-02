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Taro Miyao adopte un chat ?! Tome 2

Sho Yamazaki

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Une coloc ma-chat-vélique ! Récemment, Taro Miyao a accueilli Niccolo, un chat, chez lui. Désormais, le romancier n'hésite pas à investir dans des accessoires ou à se rendre chez le vétérinaire dans l'espoir d'obtenir un massage du félin, qui est capable de détendre ses épaules raides... et son rêve pourrait être exaucé plus tôt que prévu ! Sans le vouloir, Taro devient complètement accro à Niccolo. Mais son quotidien est menacé par des amoureux des chats hauts en couleur... Parviendra-t-il à préserver la paix dans son royaume ?

Par Sho Yamazaki
Chez Mana books

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Auteur

Sho Yamazaki

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Taro Miyao adopte un chat ?! Tome 2

Sho Yamazaki

Paru le 02/07/2026

Mana books

7,95 €

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