Taro Miyao adopte un chat ?! Tome 2

Une coloc ma-chat-vélique ! Récemment, Taro Miyao a accueilli Niccolo, un chat, chez lui. Désormais, le romancier n'hésite pas à investir dans des accessoires ou à se rendre chez le vétérinaire dans l'espoir d'obtenir un massage du félin, qui est capable de détendre ses épaules raides... et son rêve pourrait être exaucé plus tôt que prévu ! Sans le vouloir, Taro devient complètement accro à Niccolo. Mais son quotidien est menacé par des amoureux des chats hauts en couleur... Parviendra-t-il à préserver la paix dans son royaume ?