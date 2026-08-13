Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Droit du travail

Elsa Peskine, Cyril Wolmark

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le tout-en-un qui allie cours en droit du travail et exercices pratiques. Le droit du travail régit le travail salarié , c'est-à-dire l'emploi et la vie professionnelle de la très grande majorité des personnes. Placé au centre de la vie économique et politique d'un pays, il ne se passe pas de semaine sans que, par un licenciement collectif , une grève , une restructuration ou une loi nouvelle , il ne fasse parler de lui. Cet ouvrage donne une vision claire et précise de l'ensemble de la matière recouvrant tant les relations individuelles que les relations collectives du travail. La collection "HyperCours" combine à la fois un cours magistral et des travaux dirigés (TD). Il s'agit d'ouvrages hybrides qui incluent non seulement les notions théoriques enseignées en amphi, mais aussi des exercices pratiques, des définitions, des quiz ainsi que des propositions de sujets pour les TD .

Par Elsa Peskine, Cyril Wolmark
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Elsa Peskine, Cyril Wolmark

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit du travail par Elsa Peskine, Cyril Wolmark

Commenter ce livre

 

Droit du travail

Elsa Peskine, Cyril Wolmark

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247248506
9782247248506
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.