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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Save the dates

Alicia Garnier

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En décrochant un poste chez Rikke Land, Holly réalise son rêve d'enfant : travailler pour le plus grand fabricant de jouets de New York. Dans cet univers magique fait de peluches géantes, de bateaux pirates et de jeux de société, elle a trouvé sa place. Une seule ombre au tableau : Reed. Arrogant, exaspérant et outrageusement séduisant, il s'est donné pour mission de lui mener la vie dure. Depuis sept ans, c'est la guerre froide entre eux et tous les coups sont permis. Jusqu'à ce qu'une soirée de Noël particulièrement mouvementée vienne redistribuer les cartes. Portés par leur passion commune et des sentiments qui les dépassent, Holly et Reed vont voir chaque fête du calendrier marquer une nouvelle étape inattendue dans leur relation. Entre petites mesquineries et tensions amoureuses, jusqu'où pousseront-ils le jeu ?

Par Alicia Garnier
Chez City Editions

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Auteur

Alicia Garnier

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Save the dates

Alicia Garnier

Paru le 16/09/2026

496 pages

City Editions

18,90 €

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