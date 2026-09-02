Save the dates

En décrochant un poste chez Rikke Land, Holly réalise son rêve d'enfant : travailler pour le plus grand fabricant de jouets de New York. Dans cet univers magique fait de peluches géantes, de bateaux pirates et de jeux de société, elle a trouvé sa place. Une seule ombre au tableau : Reed. Arrogant, exaspérant et outrageusement séduisant, il s'est donné pour mission de lui mener la vie dure. Depuis sept ans, c'est la guerre froide entre eux et tous les coups sont permis. Jusqu'à ce qu'une soirée de Noël particulièrement mouvementée vienne redistribuer les cartes. Portés par leur passion commune et des sentiments qui les dépassent, Holly et Reed vont voir chaque fête du calendrier marquer une nouvelle étape inattendue dans leur relation. Entre petites mesquineries et tensions amoureuses, jusqu'où pousseront-ils le jeu ?