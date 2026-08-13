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Code de la justice pénale des mineurs

Maud Léna, Philippe Bonfils

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L'ensemble des dispositions applicables à la Justice pénale des mineurs. Les + de l'édition 2027 : - La Convention européenne des droits de l'homme et tous les arrêts de la Cour EDH relatifs aux mineurs ; - Les décisions de jurisprudence appliquant le CJPM ; - Supplément inclus en ligne. Complète et pratique, cette édition du Code de la justice pénale des mineurs Dalloz comprend l'ensemble des dispositions applicables à la justice pénale des mineurs. En plus du texte officiel, l'ouvrage intègre de riches annexes comportant notamment, outre l'ordonnance de 1945, les textes internationaux relatifs aux droits de l'enfant, les dispositions règlementaires concernant la PJJ, les placements, ou encore le régime de détention des mineurs. L'ensemble des dispositions du nouveau texte fait l'objet de commentaires qui permettent également de faire le lien entre les anciennes et les nouvelles dispositions.

Par Maud Léna, Philippe Bonfils
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Maud Léna, Philippe Bonfils

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit pénal des mineurs

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Code de la justice pénale des mineurs

Maud Léna, Philippe Bonfils

Paru le 13/08/2026

Editions Dalloz

48,00 €

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Scannez le code barre 9782247247158
9782247247158
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