L'art du meurtre

Ancienne humoriste, Juno n'a pas de quoi rire : sa mère lui annonce qu'elle va épouser un homme dont les précédentes femmes sont mortes dans des circonstances suspectes. Ni une ni deux, elle décide de traverser l'Atlantique pour aller veiller sur elle dans le village perdu d'Inkbury. A peine arrivée, Juno découvre le marchand d'art local agonisant dans la rivière ! Pour la police, c'est un accident, mais les mobiles et les suspects sont légion et la nouvelle arrivante est persuadée qu'il s'agit d'un assassinat. Juno demande l'aide d'une vieille amie, une auteure de romans policiers vivant recluse avec ses chiens, et d'un très charmant aubergiste... Un improbable trio de détectives amateurs qui va devoir rapidement démasquer le meurtrier. Sinon, il risque bien de les faire taire à jamais.