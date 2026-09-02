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#Polar

L'art du meurtre

Fiona Walker

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Ancienne humoriste, Juno n'a pas de quoi rire : sa mère lui annonce qu'elle va épouser un homme dont les précédentes femmes sont mortes dans des circonstances suspectes. Ni une ni deux, elle décide de traverser l'Atlantique pour aller veiller sur elle dans le village perdu d'Inkbury. A peine arrivée, Juno découvre le marchand d'art local agonisant dans la rivière ! Pour la police, c'est un accident, mais les mobiles et les suspects sont légion et la nouvelle arrivante est persuadée qu'il s'agit d'un assassinat. Juno demande l'aide d'une vieille amie, une auteure de romans policiers vivant recluse avec ses chiens, et d'un très charmant aubergiste... Un improbable trio de détectives amateurs qui va devoir rapidement démasquer le meurtrier. Sinon, il risque bien de les faire taire à jamais.

Par Fiona Walker
Chez City Editions

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Auteur

Fiona Walker

Editeur

City Editions

Genre

Romans policiers

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L'art du meurtre

Fiona Walker

Paru le 16/09/2026

384 pages

City Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782824624617
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