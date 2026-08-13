Jose Gregorio Hernandez

Médecin des pauvres, scientifique de premier plan, homme de foi, José Gregorio Hernández est l'une des figures les plus aimées d'Amérique latine. Lorsque le pape Léon XIV le canonise en octobre 2025, c'est tout un continent qui voit reconnaître officiellement celui qu'il considérait déjà comme un saint. Derrière cet événement historique et cet acte éminemment politique se cache un destin exceptionnel. Celui d'un homme qui consacra son intelligence, son savoir et son énergie aux plus fragiles, convaincu que la science et la foi peuvent oeuvrer ensemble au service de la dignité humaine. Dans cette première grande biographie en français, le frère Louis-Marie Arino-Durand raconte d'une plume alerte l'incroyable itinéraire de ce Vénézuélien hors du commun, devenu l'un des visages les plus lumineux du christianisme contemporain. Une figure d'espérance dont le message résonne aujourd'hui avec une force particulière. Et qui nous rappelle que les plus grandes révolutions commencent souvent par les gestes les plus simples. Dominicain, le frère Louis-Marie Arino-Durand est l'aumônier international des Equipes du Rosaire depuis 2017. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages aux Editions du Cerf, dont dernièrement Allez dire aux prêtres.