La Belle-mère parfaite

Après La Nounou , le nouveau thriller domestique de S. L. Harker. Rencontrer sa belle-famille n'a jamais été aussi dangereux. Jessica et Mark sont jeunes mariés. Afin d'économiser pour acheter la maison de leurs rêves, ils décident d'emménager dans la demeure victorienne de Catherine, la mère de Mark. Dès leur arrivée, le lieu donne des frissons à Jessica. Quand Mark lui annonce qu'il doit partir en voyage d'affaires au Japon, Jessica est désespérée. Après le départ de Mark, les intrusions de Catherine deviennent de plus en plus fréquentes. Jessica est à bout de nerfs. Lorsqu'elle découvre des lettres écrites par une femme qui prétend être la vraie mère de Mark, son univers bascule. Qui est exactement Catherine ? Et que cache-t-elle ?