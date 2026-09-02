Rose tombal

Rose en a marre. De tout. De sa mère qui la calcule à peine. Du collège si déprimant. Des élèves qui acceptent tout et n'importe quoi. Sans parler du stage en entreprise... Alors Rose envoie tout valdinguer à sa manière, son stage, elle le fera au " Dormeur du Val ", les pompes funèbres de son quartier ! Mais ce que Rose n'avait pas prévu, c'est que ce stage ne peut pas être comme les autres. Les émotions y sont trop fortes, trop intenses. Impossible d'être indifférente, impossible d'en avoir marre. Car la mort est une histoire de vivants.