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#Bande dessinée jeunesse

Rose tombal

Alice Brière-Haquet

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Rose en a marre. De tout. De sa mère qui la calcule à peine. Du collège si déprimant. Des élèves qui acceptent tout et n'importe quoi. Sans parler du stage en entreprise... Alors Rose envoie tout valdinguer à sa manière, son stage, elle le fera au " Dormeur du Val ", les pompes funèbres de son quartier ! Mais ce que Rose n'avait pas prévu, c'est que ce stage ne peut pas être comme les autres. Les émotions y sont trop fortes, trop intenses. Impossible d'être indifférente, impossible d'en avoir marre. Car la mort est une histoire de vivants.

Par Alice Brière-Haquet
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Alice Brière-Haquet

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans, témoignages & Co

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Rose tombal

Alice Brière-Haquet

Paru le 02/09/2026

304 pages

Editions du Rouergue

17,00 €

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