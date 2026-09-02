Un incontournable pour les étudiants et les spécialistes. Cet ouvrage est plus qu'un manuel d'institutions administratives. Il s'intéresse à la construction, à l'organisation et au fonctionnement de l'administration d'Etat, qu'elle soit centralisée ou déconcentrée en mettant en rapport les modèles français et étrangers. En illustrant les développements d'exemples concrets et pratiques, il répondra aux nombreuses questions des lecteurs : Comment les dirigeants de l'administration de l'Etat sont-ils choisis ? Quelles sont leurs fonctions ? De quelle manière l'Elysée, Matignon et les cabinets ministériels disposent-ils de l'administration de l'Etat ? Par quel processus les bureaux élaborent-ils décrets et arrêtés ? Les fonctionnaires portent-ils suffisamment attention aux administrés ? Les services publics sont-ils efficacement contrôlés ? 1/ Le seul manuel pratique sur le fonctionnement quotidien des administrations. 2/ Recommandé dans la bibliographie de l'ENA.