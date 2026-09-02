Top Player

Propulsé au coeur du monde du foot, tu intègres une équipe bonne dernière du championnat. Lorenzo, le capitaine, t'accueille chaleureusement, mais la situation est clairement désespérée. Et dimanche, ce sera pire : vous affronterez le Real Fossato, une équipe qui vous a déjà écrasés 5-0, sans effort. Si eux gagnent, ils montent en national. Si vous perdez, vous descendez. Et pour couronner le tout, à la suite d'un imprévu, te voilà titulaire, à un poste clé. Toi, le nouveau sans expérience. Tu n'as qu'une pensée : "Il me faudrait un miracle. " Heureusement, au foot, les miracles arrivent. Parfois en retard, mais ils arrivent.