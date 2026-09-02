La grande carte des bières s'il vous plait

Découvrez l'univers fascinant de la bière avec la carte XXL des bières de France et de Belgique, une affiche à la fois pédagogique et décorative pensée pour tous les amateurs de houblon. Ce poster grand format permet d'explorer en un coup d'oeil les différentes familles de bières, leurs spécificités régionales ainsi que les étapes clés du brassage. Grâce à des infographies claires et accessibles, apprenez à reconnaître les styles, les arômes et les traditions brassicoles qui font la richesse de ces deux grands terroirs. Parfaite pour apprendre tout en décorant, cette carte est un véritable objet design, idéal pour une cuisine, un bar, un salon ou une cave à bière. Comprendre les étapes de fabrication de la bière Identifier les grandes familles de bières (IPA, lager, stout, etc.) Découvrir les spécificités brassicoles françaises et belges Reconnaître les arômes et styles gustatifs Créée par les auteurs du Tour du monde en 80 bières, Jules Gaubert-Turpin, Adrien Grant Smith Bianchi et Charlie Garros, cette carte s'inscrit dans la collection reconnue La Carte des Vins s'il vous plaît, dédiée à la cartographie des savoir-faire gastronomiques.