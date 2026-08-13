Toutes les matières de Tle STMG

Un ouvrage complet pour réviser toutes les matières de l'année de Terminale et réussir le Bac STMG ! Ce livre couvre toutes les matières du programme de 1re STMG (Droit et Economie, Management, Sciences de gestion et numérique, Mathématiques, Français, Histoire-Géographie, Anglais, Espagnol), et offre une préparation exhaustive à l'examen. > Contenu pédagogique ultra-complet : Maîtrisez chaque matière grâce aux cours complets sous forme de fiches illustrées, schémas explicatifs et exemples concrets pour mieux comprendre et mémoriser. Les exercices corrigés permettent un entraînement efficace, tandis que les méthodes optimisent vos révisions. > Ressources numériques : Bénéficiez de 80 quiz et tutos interactifs accessibles par QR-Codes, d'un livre numérique (livre en ligne) pour réviser partout, de tutos pack Office (Word, Excel, PowerPoint) > Accompagnement expert : Le dossier "Je gère mon BAC" détaille toutes les épreuves (durées, coefficients) avec les conseils précieux d'enseignants STMG expérimentés.