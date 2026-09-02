Les conseils de la Grosse Dame

"As-tu déjà refusé une invitation à la plage à cause du stress d'être vue en maillot de bain ? " "Evité une terrasse parce que les chaises avaient des accoudoirs ? " "Reporté mille projets en attendant d'avoir maigri ? " Ce livre, c'est pour arrêter d'attendre, et commencer à vivre maintenant. La Grosse Dame partage tout ce qu'elle a appris, testé et expérimenté au fil des années, avec franchise, humour et bienveillance, sans tabou ni jugement. - Comment s'habiller pour se sentir vraiment bien dans sa peau et où trouver des vêtements qui nous vont ? - Comment gérer la grossophobie au quotidien ? - Comment anticiper les contraintes pour pouvoir pratiquer n'importe quelle activité sereinement ? - Comment, doucement, apprendre à s'aimer exactement comme on est ? Le guide qu'on aurait toutes aimé avoir plus tôt, parce qu'on mérite toutes de vivre bien, dès aujourd'hui, dans le corps que l'on a.