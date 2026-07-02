Une nouvelle ère

Une fresque historique captivante, plongeant le lecteur dans un tourbillon d'événements et de destins entremêlés. Hambourg, 1893. Après des années di ciles et leur retour en Allemagne, la situation financière des Hansen s'est enfin stabilisée et ils ont acquis pouvoir, prestige et influence grâce à leur plantation de cacao au Cameroun. Luise, le coeur brisé d'avoir dû quitter Hamza, se jette à corps perdu et avec succès dans la gestion du comptoir de café qui ne cesse de prospérer. Malheureusement, cette réussite est en danger. Elisabeth, mise au ban de la haute société après son adultère, a décidé de nuire à son ex-mari Robert et à toute la famille. Les Hansen sauront-ils affronter ce nouveau coup du sort ?