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#Roman francophone

Une nouvelle ère

Ellin Carsta

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Une fresque historique captivante, plongeant le lecteur dans un tourbillon d'événements et de destins entremêlés. Hambourg, 1893. Après des années di ciles et leur retour en Allemagne, la situation financière des Hansen s'est enfin stabilisée et ils ont acquis pouvoir, prestige et influence grâce à leur plantation de cacao au Cameroun. Luise, le coeur brisé d'avoir dû quitter Hamza, se jette à corps perdu et avec succès dans la gestion du comptoir de café qui ne cesse de prospérer. Malheureusement, cette réussite est en danger. Elisabeth, mise au ban de la haute société après son adultère, a décidé de nuire à son ex-mari Robert et à toute la famille. Les Hansen sauront-ils affronter ce nouveau coup du sort ?

Par Ellin Carsta
Chez Michel Lafon

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Auteur

Ellin Carsta

Editeur

Michel Lafon

Genre

XIXe siècle

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Une nouvelle ère

Ellin Carsta

Paru le 02/07/2026

400 pages

Michel Lafon

22,95 €

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