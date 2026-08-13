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T'choupi chante les premières comptines

Thierry Courtin

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Les comptines incontournables des tout-petits... à écouter et réécouter dans un livre sonore avec T'choupi ! Avec T'choupi, les enfants retrouvent les chansons incontournables de la petite enfance : Une poule sur un mur, Bateau sur l'eau, Il pleut, il mouille... Grâce aux 6 boutons sonores, l'enfant peut écouter chaque comptine en autonomie, en suivant l'illustration correspondante. Un album idéal pour développer l'écoute du tout-petit et partager un doux moment en famille, avec les parents qui connaissent déjà les chants.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

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T'choupi chante les premières comptines

Thierry Courtin

Paru le 13/08/2026

12 pages

Nathan

15,95 €

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Scannez le code barre 9782095060374
9782095060374
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