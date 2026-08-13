T'choupi chante les premières comptines

Les comptines incontournables des tout-petits... à écouter et réécouter dans un livre sonore avec T'choupi ! Avec T'choupi, les enfants retrouvent les chansons incontournables de la petite enfance : Une poule sur un mur, Bateau sur l'eau, Il pleut, il mouille... Grâce aux 6 boutons sonores, l'enfant peut écouter chaque comptine en autonomie, en suivant l'illustration correspondante. Un album idéal pour développer l'écoute du tout-petit et partager un doux moment en famille, avec les parents qui connaissent déjà les chants.