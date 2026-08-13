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#Album jeunesse

Le chat de monsieur Monsieur

Georgette

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Une aventure tendre et rigolote avec un chat attachant... et une pointe de glitter pour faire briller l'histoire ! Monsieur Monsieur et Toutou trouvent une petite boule de poils mouillée dans le jardin... Pauvre petit chat, monsieur Monsieur l'emmène chez lui pour le sécher, même si Toutou, jaloux, râle un peu ! Quelques instants plus tard, le chat n'est plus dans le panier ! Monsieur part à sa recherche dans le jardin... Avec son univers graphique tendre et expressif, Georgette signe un nouvel album irrésistible dans la série monsieur Monsieur. Un format tout-carton robuste, aux coins ronds pour les petites mains et un effet glitter qui attire l'oeil et donne encore plus de charme aux personnages.

Par Georgette
Chez Nathan

|

Auteur

Georgette

Editeur

Nathan

Genre

Livres à toucher

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Le chat de monsieur Monsieur

Georgette

Paru le 13/08/2026

24 pages

Nathan

12,95 €

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Scannez le code barre 9782095043117
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