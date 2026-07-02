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Changeons notre (vision de l')agriculture

Thierry Blandinières

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Un ouvrage prospectif sur l'avenir de l'agriculture et la place de la France parmi les futurs leaders mondiaux ou comment créer l'Airbus de l'agriculture. Une prise de parole rare de Thierry Blandinières, dirigeant d'InVivo, premier groupe agricole français et européen En 2025, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'agriculture, la France a perdu sa souveraineté alimentaire. Ce n'est pas une fatalité. Face aux défis que nous imposent les crises géopolitiques et environnementales, le secteur agricole doit, de la fourche à la fourchette, inventer son futur. Pour réussir cette transformation majeure et assurer ainsi notre sécurité alimentaire, Thierry Blandinières propose une 3e révolution agricole pour produire plus, mieux et durablement. Il démontre, preuves à l'appui, que les solutions existent pour construire collectivement, au niveau européen, une agriculture résiliente et régénératrice. Une agriculture dont l'objectif n'est pas de limiter les dégâts, mais d'agir face au changement climatique. Une agriculture qui assure une pérennité économique aux agriculteurs tout en répondant aux attentes fortes et légitimes des consommateurs. Une agriculture du futur, où l'innovation et l'intelligence artificielle auront un rôle essentiel à jouer. A travers ce livre, l'auteur appelle tous les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire à l'action, afin de déployer une stratégie audacieuse et ambitieuse à l'échelle européenne. Une stratégie qui assurera la durabilité et la prospérité de notre modèle agricole. " Les solutions existent, n'attendons plus. Il en va de l'avenir de notre souveraineté et de notre sécurité alimentaire. "

Par Thierry Blandinières
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Thierry Blandinières

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Agriculture

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Changeons notre (vision de l')agriculture

Thierry Blandinières

Paru le 02/07/2026

272 pages

Le Cherche Midi

19,00 €

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