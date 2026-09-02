La chouette - Kit Pandacraft 4-7 ans

Crée ta chouette, peins-la et déploie ses longues ailes pour découvrir sa vie de nuit ! Héroïne d'Halloween, animal préféré des sorciers... qui est vraiment la chouette ? Dans ton livre documentaire, découvre l'histoire illustrée d'une chouette, grande chasseuse de la nuit. Crée ta chouette, mélange tes couleurs et invente son plumage avec tes autocollants en feutrine et ton tampon de peinture. Plie et déplie ses ailes géantes ou suspends-la, puis amuse-toi avec plein de jeux sur ses amis de la nuit.