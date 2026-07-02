Je ne pouvais jouir que dans la honte

Infirmière de nuit, la jeune Marie-Laure se trouve aux prises avec un insolite malade. Comme il n'arrive pas à dormir, il lui demande de le " distraire " en " se montrant " à lui. Puis le jeu va se corser, non seulement elle devra s'exhiber, mais il lui faudra " se faire du bien " devant lui. Rouge de honte, elle découvre à ces jeux puérils des plaisirs qu'elle n'aurait jamais imaginés. La voici soumise à jamais à son pervers tourmenteur. Guéri, il l'attache à sa personne et en fait son jouet. Jouet qu'il prendra plaisir à partager avec des inconnus au cours de rencontres de plus en plus scabreuses...