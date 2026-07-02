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#Roman francophone

Je ne pouvais jouir que dans la honte

Marie-Laure

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Infirmière de nuit, la jeune Marie-Laure se trouve aux prises avec un insolite malade. Comme il n'arrive pas à dormir, il lui demande de le " distraire " en " se montrant " à lui. Puis le jeu va se corser, non seulement elle devra s'exhiber, mais il lui faudra " se faire du bien " devant lui. Rouge de honte, elle découvre à ces jeux puérils des plaisirs qu'elle n'aurait jamais imaginés. La voici soumise à jamais à son pervers tourmenteur. Guéri, il l'attache à sa personne et en fait son jouet. Jouet qu'il prendra plaisir à partager avec des inconnus au cours de rencontres de plus en plus scabreuses...

Par Marie-Laure
Chez Media 1000

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Auteur

Marie-Laure

Editeur

Media 1000

Genre

Littérature X

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Je ne pouvais jouir que dans la honte

Marie-Laure

Paru le 02/07/2026

128 pages

Media 1000

7,90 €

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Scannez le code barre 9782744823725
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