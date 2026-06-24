Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Lettre à ma chérie

Joss Le Papé fils

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 5 avril 2022, tout bascule. En quelques heures, François perd Corinne, son épouse, sa complice, celle avec qui il partageait sa vie depuis plus de trente ans. Après le choc viennent le silence, les gestes mécaniques, les démarches absurdes, puis un vide qui finit même par atteindre son corps. Pourtant, face à cette douleur immense, une autre force persiste : celle des années d'amour vécues ensemble, des instants simples ou magiques qui conservent intact le bonheur d'avoir été l'un pour et par l'autre. Pour ne pas laisser le drame tout recouvrir, François Barrau remonte le fil de leur histoire commune. Reviennent alors les rencontres, les éclats de rire, les élans amoureux, les habitudes tendres, les voyages, les musiques, les visages familiers... Au fil de cette lettre intime adressée à la femme aimée, la peine ne disparaît jamais vraiment ; elle apprend seulement à cohabiter avec la gratitude et l'amour. Et si le manque demeure irréparable, il reste malgré tout cette victoire : celle d'avoir aimé profondément, et d'en porter encore la clarté. " Dans cette guerre universelle où lumière et obscurité se rendent coup pour coup, cet attachement entre nous a apporté sa contribution : avantage à la lumière, et haut les coeurs ! "

Par Joss Le Papé fils
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Joss Le Papé fils

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lettre à ma chérie par Joss Le Papé fils

Commenter ce livre

 

Lettre à ma chérie

Joss Le Papé fils

Paru le 24/06/2026

Editions Amalthée

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782310059466
9782310059466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.