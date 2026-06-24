Lettre à ma chérie

Le 5 avril 2022, tout bascule. En quelques heures, François perd Corinne, son épouse, sa complice, celle avec qui il partageait sa vie depuis plus de trente ans. Après le choc viennent le silence, les gestes mécaniques, les démarches absurdes, puis un vide qui finit même par atteindre son corps. Pourtant, face à cette douleur immense, une autre force persiste : celle des années d'amour vécues ensemble, des instants simples ou magiques qui conservent intact le bonheur d'avoir été l'un pour et par l'autre. Pour ne pas laisser le drame tout recouvrir, François Barrau remonte le fil de leur histoire commune. Reviennent alors les rencontres, les éclats de rire, les élans amoureux, les habitudes tendres, les voyages, les musiques, les visages familiers... Au fil de cette lettre intime adressée à la femme aimée, la peine ne disparaît jamais vraiment ; elle apprend seulement à cohabiter avec la gratitude et l'amour. Et si le manque demeure irréparable, il reste malgré tout cette victoire : celle d'avoir aimé profondément, et d'en porter encore la clarté. " Dans cette guerre universelle où lumière et obscurité se rendent coup pour coup, cet attachement entre nous a apporté sa contribution : avantage à la lumière, et haut les coeurs ! "