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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Les grandes aventures de Petit Jo Tome 2

Pierre Lapébie

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Après avoir découvert les merveilles de la nature et les secrets du coeur, Petit Jo poursuit son extraordinaire voyage initiatique. Guidé par sa grand-mère Michia, son arbre totem et le souvenir lumineux de Petite Julie, il explore les grandes questions de l'existence : comment vivre selon sa nature, accepter le monde tel qu'il est, ne pas juger, écouter son intuition et trouver sa place parmi les autres. De son jardin secret aux routes du monde, des forêts mystérieuses aux contrées lointaines, chaque aventure devient une occasion d'apprendre, de grandir et de s'émerveiller. A travers rencontres, rêves, poèmes et découvertes, Petit Jo nous invite à regarder la vie avec simplicité, curiosité et bienveillance. Mêlant conte philosophique, poésie et imaginaire, ce second volume célèbre la liberté intérieure, l'amour du vivant et la richesse des différences. Un voyage tendre et inspirant pour petits et grands lecteurs en quête de sens et de magie.

Par Pierre Lapébie
Chez Editions Amalthée

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Auteur

Pierre Lapébie

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les grandes aventures de Petit Jo Tome 2

Pierre Lapébie

Paru le 24/06/2026

Editions Amalthée

17,00 €

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