Noé apprend à ne pas taper

Noé veut le même jouet que Lila. Il n'est pas content, alors Noé s'énerve et tape Lila sur le bras. Mais il ne l'a pas fait exprès ! Le petit héros est mis en situation pour comprendre ce qui génère les comportements agressifs (recherche de contact, extérioriser des tensions, réaction naturelle face à un stress, comportement impulsif...) et aider à transformer cette agressivité (montrer comment agir autrement, mettre des mots sur ce que l'enfant ressent, rappeler l'interdit...). Un documentaire qui décrit un sujet incontournable pour les 2-4 ans On explique aux 2-4 ans que les coups ou les morsures sont des réflexes, des comportements instinctifs, pour satisfaire un besoin ou une envie. Les adultes rappellent l'interdit et aident les enfants à transformer cette agressivité pour agir autrement et à exprimer leur émotion. En collaboration avec Héloïse Junier Une collection dirigée par une docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche de renom. Elle apporte sa connaissance de la petite enfance pour parler aux tout-petits avec leurs mots, de sujets qui les concernent vraiment. Avec une double page destinée aux parents, faisant le point sur les dernières données scientifiques et des conseils.