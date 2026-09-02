Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Noé apprend à ne pas taper

Emilie Bélard, Vincent Roché

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Noé veut le même jouet que Lila. Il n'est pas content, alors Noé s'énerve et tape Lila sur le bras. Mais il ne l'a pas fait exprès ! Le petit héros est mis en situation pour comprendre ce qui génère les comportements agressifs (recherche de contact, extérioriser des tensions, réaction naturelle face à un stress, comportement impulsif...) et aider à transformer cette agressivité (montrer comment agir autrement, mettre des mots sur ce que l'enfant ressent, rappeler l'interdit...). Un documentaire qui décrit un sujet incontournable pour les 2-4 ans On explique aux 2-4 ans que les coups ou les morsures sont des réflexes, des comportements instinctifs, pour satisfaire un besoin ou une envie. Les adultes rappellent l'interdit et aident les enfants à transformer cette agressivité pour agir autrement et à exprimer leur émotion. En collaboration avec Héloïse Junier Une collection dirigée par une docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche de renom. Elle apporte sa connaissance de la petite enfance pour parler aux tout-petits avec leurs mots, de sujets qui les concernent vraiment. Avec une double page destinée aux parents, faisant le point sur les dernières données scientifiques et des conseils.

Par Emilie Bélard, Vincent Roché
Chez Editions Milan

|

Auteur

Emilie Bélard, Vincent Roché

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noé apprend à ne pas taper par Emilie Bélard, Vincent Roché

Commenter ce livre

 

Noé apprend à ne pas taper

Emilie Bélard, Vincent Roché

Paru le 02/09/2026

24 pages

Editions Milan

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408066376
9782408066376
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.