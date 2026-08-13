Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La proie

Deon Meyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tandis que le Rovos - le train le plus luxueux du monde - sillonne l'Afrique du Sud, le corps d'un homme est jeté par la fenêtre. Au Cap, les inspecteurs Benny Griessel et Vaughn Cupido héritent de l'affaire : la victime était un ancien flic. Pourtant, en haut lieu, des pressions s'exercent pour qu'ils lâchent l'enquête... A Bordeaux, Daniel Darret, membre du parti antiapartheid du temps de Mandela, mène désormais une vie clandestine. Mais quand un camarade lui demande de reprendre du service, Darret est embarqué pour sa plus dangereuse mission. Traqué par les Russes comme par les agents sud-africains, il ne lâche pas sa proie pour autant...

Par Deon Meyer
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Deon Meyer

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La proie par Deon Meyer

Commenter ce livre

 

La proie

Deon Meyer trad. Georges Lory

Paru le 13/08/2026

576 pages

Editions Gallimard

10,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073150196
9782073150196
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.