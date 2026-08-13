Tandis que le Rovos - le train le plus luxueux du monde - sillonne l'Afrique du Sud, le corps d'un homme est jeté par la fenêtre. Au Cap, les inspecteurs Benny Griessel et Vaughn Cupido héritent de l'affaire : la victime était un ancien flic. Pourtant, en haut lieu, des pressions s'exercent pour qu'ils lâchent l'enquête... A Bordeaux, Daniel Darret, membre du parti antiapartheid du temps de Mandela, mène désormais une vie clandestine. Mais quand un camarade lui demande de reprendre du service, Darret est embarqué pour sa plus dangereuse mission. Traqué par les Russes comme par les agents sud-africains, il ne lâche pas sa proie pour autant...